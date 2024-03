Volley donne serie C. L’Involley Lugo sale sull’ottovolante. E fa suo anche il derby

Ottava vittoria consecutiva per la Liverani Involley Lugo che supera in trasferta 1-3 (25-21, 23-25, 21-25, 22-25) l’Academy Ravenna. In un palazzetto acceso per i cori dei tifosi delle squadre, la Liverani parte bene e sembra subito padrona del gioco, ma le ravennati ricuciono lo strappo inziale e nel finale ingaggiano un duello che termina a loro vantaggio nel primo set: 25 a 21. Il Volley Academy nella ripresa parte forte, fino ad infliggere un break di ben 9 punti che li porta al massimo vantaggio 14 a 5. Qui inizia la ripresa della Liverani, con Casadei che inizia il valzer di sostituzioni che portano le lughesi ad un recupero lungo e faticoso, e riuscendo a strappare il set di misura 23 a 25. Le due frazioni successive sono ancora più combattute con la Liverani che nel terzo parziale, sul 10 pari, subisce ancora un break importante da 5 punti e sembra destinata alla resa. Ma ancora una volta la capacità di attendere e fare squadra paga, con le lughesi che risalgono la china e chiudono 21 a 25. Interminabile battaglia nell’ultimo set con la Liverani sempre ad inseguire, fino a quando con il doppio cambio con l’ingresso di Camporesi e Fioretti le lughesi effettuano l’aggancio a quota 20, poi coach Casadei ritorna al sestetto base per il guizzo finale

Trentadue punti in classifica e sesto posto per Lugo.