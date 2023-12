Volley Doppio successo per il Club Imola, bene le ragazze della coach White contro Nettunia. Diffusione Sport, weekend di gioia

Prevalgono le vittorie nel weekend di gare di Diffusione Sport, segno di una crescita continua di tutti i gruppi di ragazze.

Doppio successo per il Club Imola (squadra nata dal progetto di collaborazione tra Diffusione Sport e la Uisp), vittorioso sia nel torneo di Prima Divisione che nel campionato di Under 16 Eccellenza.

In Prima Divisione le ragazze guidate dalla coach White hanno superato Nettunia per 3-2 (23-25, 25-16, 15-25, 25-23, 15-11) dopo una partita lottata punto a punto.

In Under 16 Eccellenza è arrivato invece il più netto 3-0 (25-18, 25-19, 25-8) con cui le azzurre si sono sbarazzate del Masi Volley, squadra che all’andata aveva reso la vita difficile alle imolesi e che in classifica le precedeva.

In Seconda Divisione l’Oreficeria Bonatti paga alcune assenze per infortuni un po’ di stanchezza nel finale di gara, cedendo per 3-1 (17-25, 25-19, 25-12, 25-21) in casa del Fiorini, dopo aver cercato di tenere in mano la partita nei primi due set.

Prosegue il buon momento della Pizza Acrobatica in Under 14, con la vittoria in casa del Pgs Welcome: 1-3 il finale (23-25, 25-29, 22-25, 22-25) di una gara combattuta.

Nel trofeo Benuzzi in Under 13 la formazione Enoteca 1300 cede nel derby imolese contro la Clai con un netto 3.0 (16-25, 23-25, 22-25).

Infine il trofeo Cavicchi, la manifestazione che ha chiuse le fatiche: nel torneo Under 12, ha visto le due formazioni targate McDonald’s vittoriose per 4-0: la squadra B contro il Calderara e la squadra C contro la Clai Imola.

l.m.