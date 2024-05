Volley. Federica Squarcini campionessa d’Europa

Federica Squarcini è campionessa d’Europa. La forte centrale di Capannoli, giocatrice dell’Imoco Conegliano conquista il titolo europeo nella finale della Champions League contro il Volley Milano superato per 3-2 al termine di un confronto tutto italiano. Federica, casacca numero 4, mette nel suo già prestigioso palmarès, anche la sua prima Coppa Europa. In bella mostra accanto allo Scudetto conquistato appena 10 giorni fa contro la Savino del Bene di Scandicci. Nella finale per il titolo europeo Federica è rimasta a bordo campo agli ordini di mister Santarelli pronta a dare il suo con tributo qualora ce ne fosse stato bisogno. Il suo eventuale ingresso al servizio avrebbe sicuramente messo in difficoltà la ricezione delle milanesi visto la sua rinomata e insidiosa battuta oltre alla sua bravura sotto rete. Con questo vittoria Federica completa una stagione stellare: poker di trionfi dopo aver già vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. A farle le congratulazioni tutta Capannoli, in primis la sindaca Arianna Cecchini che le ha dedicato un post subito dopo la vittoria.