Volley femminile A2,. Cbf Balducci al lavoro per la lunga trasferta

La Cbf Balducci sta gettando le basi per il prossimo impegno di campionato e Coppa Italia dopo la pausa nei giorni di Capodanno. Alle 17 di domenica le maceratesi giocheranno nel Bergamasco, a casa del fanalino di coda Costa Volpino, per la terzultima giornata della regular season di A2 di volley femminile. Le arancionere si alleneranno a Macerata fino a sabato mattina e dopo partiranno per Costa Volpino dove domenica mattina proveranno l’impianto di gara. La Cbf Balducci condivide la vetta del girone B dell’A2 assieme a Cremona, domenica c’è da vincere per mantenere la testa e per acquisire punti in vista della pool promozione quando le squadre erediteranno quelli fatti nella regular season. Sarà ricco di impegni l’inizio del 2024, dopo la gara di domenica ci sarà l’appuntamento con la Coppa Italia di A2. Il 10 gennaio al Banca Macerata Forum sarà di scena il Messina alle 20.30 per i quarti di Coppa Italia. La Cbf Balducci, testa di serie, cercherà di strappare il pass per la semifinale alle siciliane, formazione che ha chiuso al quarto posto l’andata nel girone A.