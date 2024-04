VOLLEY FEMMINILE - B1, C, D. IMG Nottolini perde. Pantera e Isotta vincono

In serie "B1" ancora una battaglia e ancora uno sfortunato ko per la IMG Nottolini che, come nel match di andata, cede alla distanza contro il Liberi & Forti Firenze. Le ospiti, infatti, superano il momento di difficoltà (venivano da cinque sconfitte) e chiudono a proprio favore il match per 2-3 (22/25, 19/25, 25/18, 25/17, 12/15). Con questo ko le bianconere si portano a -8 dal nono posto.

In serie "C", invece, il McDonald’s Porcari ha osservato il proprio turno di riposo, prima di chiudere la regular season la settimana prossima.

In serie "D" riprende a vincere la MAV Autotrasporti Nottolini che liquida il Sorms Volley per 3-2 (23/25, 23/25, 25/14, 25/18, 15/7). Belle vittorie anche per la Pantera Lucca che si impone per 3-0 sul Flora Buggiano (25/14, 25/23, 25/15) e per l’Isotta Bevande Porcari che si sbarazza, anche qui per 3-0 (25/10, 25/5, 25/12), del Colle. Bella prova, ma niente da fare per il System contro la capolista Folgore San Miniato che si impone 1-3 (25/27, 25/23, 17/25, 17/25).

Andrea Amato