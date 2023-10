Volley femminile: B1, C, D. IMG porta a casa un punto

In serie "B1" ancora un evidente passo in avanti in termini di gioco e anche in classifica per la IMG Nottolini Capannori che, nella quarta giornata, torna da Pomezia con un prezioso punto. In un match tutt’altro che semplice, la squadra di Meri Malucchi è stata per quasi l’intero match in vantaggio contro il Minis Cons Pomezia, vincitrice, poi, solo ai vantaggi del tie-break, con il seguente riepilogo dei parziali: 2125, 2518, 1625, 2520, 1614. Un punto che porta a quattro il bottino stagionale della Nottolini che ha ben cinque squadre alle spalle.

In serie "C" è già grande McDonald’s Porcari dopo due giornate, grazie alla nuova vittoria, ancora per 3-0, contro la Robur Massa. Le porcaresi bissano il risultato della prima sfida, vincendo per 2521 il primo e il terzo set, intervallati da un nettissimo 2512 nel secondo e, ora, sono l’unica squadra del campionato a non aver ancora perso un set.

In serie "D" arriva una bella conferma e tre piccoli passi indietro per le lucchesi, nel computo di un girone "B" spaccato già in due per quanto concerne la classifica. A conquistare punti per la quarta volta su altrettante sfide è la MAV Autotrasporti Nottolini che, a Firenze, contro il Volley Art Il Bisonte, si impone per 0-3 (2225, 2325, 1725) e rimane nel gruppo di cinque squadre che, in due punti, comanda la classifica. Quattro lunghezze dietro c’è la seconda metà del campionato che vede, per ora, il System che, dopo i primi due successi, cade di nuovo, questa volta a Montelupo, per 3-0, dopo un incredibile primo set perso 3432 e, poi, gli altri 2521 e 2514. Arrivano due ko interni per: Isotta Bevande Porcari che cede 1-3 (2624, 2025, 2225, 1825) contro la capolista Ariete Prato; e Pantera Lucca che perde 0-3 (1325, 2125, 1325) contro la Folgore San Miniato. Rimangono entrambe a 2 punti.

Andrea Amato