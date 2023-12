Volley femminile. "B1», "C» e "D». Sorridono solo Mav e Porcari

In serie "B1" la IMG Nottolini Capannori cede nell’ultima sfida del 2023 contro una diretta rivale, l’Ambra Cavallini Pontedera, che, sul proprio parquet, s’impone 3-0 (2520, 2517, 2517).

In serie "C" McDonald’s Porcari sigilla la leadership, aggiudicandosi 0-3 (2125, 2225, 1525) la sfida di Cascina, seconda: oraè a +7 sulle altre.

In serie "D" successo della MAV Nottolini per 0-3 (1425, 1925, 1525) sul parquet del Colle. Porta a casa un punto l’Isotta Porcari che cede 2-3 (2125, 1925, 2523, 2522, 1513) a Empoli. Pantera ko in casa con la Cerretese 0-3 (2125, 2225, 2426) e System perde 3-0 (2517, 2520, 2520) a Bottegone.

An. Am.