Volley femminile. Balzo di categoria per la Fulgur. Adesso la serie C è realtà

La Fulgur pallavolo di Bagnacavallo ha conquistato la promozione in serie C dopo aver trionfato nei playoff di serie D. "Lo scorso 16 maggio, nel nostro bellissimo palazzetto accompagnati da un pubblico straordinario che ci ha seguito per tutta la stagione, è stato il giorno in cui si è avverato un sogno – dichiara entusiasta la dirigenza –. In un attimo spariscono i brutti ricordi: il Covid che fermò i campionati solo di Serie D, gli anni di spostamenti in altre strutture per i lavori al palazzetto protrattisi per due anni e non ultimo le due alluvioni dello scorso anno che ci hanno fermato proprio in finale, con il palazzetto giustamente utilizzato come base per la Protezione Civile".

L’anno era iniziato bene, tranne per qualche infortunio che comunque non è riuscito a fiaccare la voglia di emergere della squadra che nella finale ha totalizzato un risultato netto per 3-0 (25-22; 25-21; 25-20) giocando contro il Paolo Poggi Volley di Bologna.

"Bravi i coach Bimbo Tampieri e Filo Randi per la gestione della partita e bravo tutto lo staff che ha reso indimenticabile la serata – sottolinea la dirigenza –. Grazie a Carletto Federici per l’aiuto indispensabile e grazie a tutti gli allenatori e ragazze delle nostre giovanili che si sono messi a disposizione della prima squadra sapendo che tutto questo avrebbe messo a rischio il proprio gruppo. Grazie agli sponsor che con le loro telefonate e messaggi ci hanno fatto stare sul pezzo per continuare a crederci. Grazie infine alle giocatrici che nel momento di difficoltà si sono rese disponibili per aiutare la Fulgur, segno che l’attaccamento è qualcosa che va molto oltre a quello che noi pensiamo".

Monia Savioli