Volley femminile. Città di Castello ko in finale, festa-Trevi

TREVI – Grande festa di fine stagione per la Trevi Volley. Al termine di una maratona sportiva, si è aggiudicata l’ultimo incontro della stagione in seconda divisione femminile. Tre ore di partita, conclusasi solamente al golden set (23-25, 23-25, 25-21, 25-21, 17-15, 15-12), sei parziali tiratissimi. Non era un compito facile, nella gara d’andata, in vantaggio per due a zero, era maturata una sconfitta in casa della Pallavolo Città di Castello che avrebbe potuto lasciare il segno. Nei momenti decisivi dei primi due parziali le tifernati acceleravano riuscendo ad avere la meglio sul filo di lana. Successivamente le ospiti diventavano più fallose e le biancoazzurre riuscivano ad impattare la partita. Al tie-break le trevane allungavano la battaglia. Il golden set restava incerto a lungo, le locali trovavano le energie residue per conquistare una fantastica promozione. Queste le atlete: Carini, Lucidi C., Lucidi T., Muzi, Piselli, Santini, Tancha, Tardioli. Allenatori Valentina Cianforlini ed Albino Bosi.