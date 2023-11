VOLLEY FEMMINILE. Fermi tutti i tornei tranne la serie "B1»

La Fipav toscana, nella serata di venerdì, ha comunicato l’annullamento di tutte le gare dei campionati regionali previste per il weekend in corso. La scelta è stata presa in considerazione delle gravi situazioni e dei pesanti disagi in varie zone della regione; una decisione condivisibile e già presa in passato in casi simili. Possibile il recupero con l’aggiunta di un turno infrasettimanale; ma in calendario vi sono anche alcuni spazi liberi (ad esempio i due weekend liberi tra andata e ritorno), a cavallo di gennaio e febbraio, possibile finestra utile.

Non è stato rinviato, invece, il match di serie "B1" che ha visto regolarmente sul parquet amico la IMG Nottolini Capannori opposta ad una delle corazzate del girone, fra le superfavorite per la promozione, la Fgl-Zuma Castelfranco.

An. Am.