Volley femminile. La Nottolini retrocessa rinuncia anche alla "B2». Il club continuerà con le squadre minori

La Nottolini Capannori ha comunicato di aver rinunciato al titolo per partecipare al prossimo campionato di serie "B2", maturato dopo la retrocessione. Dopo un decennio, con ben 6 campionati consecutivi in "B1", il sodalizio del presidente Bertini ha scelto di abbandonare la categoria nazionale per ripartire dalle giovani leve. E’ inoltre in atto una ristrutturazione societaria, con l’addio del vecchio presidente Paolo Gradi (nell’ultimo anno responsabile del settore giovanile). Nell’ottimismo per una rinascita che non tarderà, la società bianconera, però, nel comunicato lancia anche un allarme da non sottovalutare. "La situazione economica del territorio lucchese e capannorese – afferma – non avrebbe consentito una programmazione serena e all’altezza del livello richiesto da un campionato nazionale, rischiando un vero passo indietro, senza ritorno".