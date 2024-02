Volley femminile La Nottolini Under 16 ha conquistato il titolo interprovinciale

Nottolini Under 16 è campione interprovinciale. A Pescia, nella la finale, ha battuto la Robur Massa con un secco 3-0 (26-24, 25-10, 25-23), in una partita ricca di emozioni, dove le giovani bianconere hanno dimostrato la loro superiorità. Bellissima la cornice di pubblico. Queste le protagoniste bianconere: Matilde Tofanelli, Lavinia Brandani, Noemi Paolinelli, Lisa Franceschini, Giulia Bedini, Nora Zagorski, Sara Del Bianco, Letizia Biagini, Giselle Del Chiaro, Viola Urbani, Margherita Ciurlo, Chiara Fiorini, Virginia Gregori, Sofia Ciaccio. Allenatori: Silvio Bianchi e Stefano Capponi. Adesso per la Nottolini, domenica 3 marzo, a Capannori, alle 17, il primo incontro valevole per il titolo regionale contro Valdarnoinsieme.