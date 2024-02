Volley femminile: oggi la finale contro Busto Arsizio. Bartoccini, caccia alla Coppa Italia

PERUGIA – Si assegna oggi a Trieste alle ore 11 la coppa Italia di serie A2 femminile. Cresce la tensione per l’appuntamento più importante della stagione, la formazione della Bartoccini Fortinfissi Perugia arriva carica all’appuntamento, forte del primo posto in classifica. L’unica sconfitta della stagione le magliette nere l’hanno rimediata proprio con la Futura Giovani Busto Arsizio, rivale di questa partita. Qualche sicurezza in più ce l’hanno le ragazze dell’allenatore Andrea Giovi che sono riuscite a superare molte difficoltà, trovando sino ad ora ventuno vittorie su ventidue gare. Tra le umbre la trascinatrice è la schiacciatrice Dayana Kosareva che riesce ad imprimere accelerazioni tremende dalla battuta e in attacco. Le lombarde guidate dal coach Daris Amadio partono con un pronostico meno favorevole e forse per questo hanno meno da perdere. Tra le bustocche il pericolo maggiore è dettato dall’esperta opposta Elisa Zanette che è la miglior realizzatrice. Il match sarà visibile sulla piattaforma web volleyballworld.tv e, per l’occasione, su Sky Sport. Arbitri: composta da Nicola Traversa (BA) ed Eleonora Candeloro (PE).

Perugia: Ricci - Montano, Bartolini - Cogliandro, Kosareva - Traballi, Sirressi (L).

Busto Arsizio: Monza - Zanette, Rebora - Tonello, Cvetnic - Silva Conceicao, Bonvicini (L).

Alberto Aglietti