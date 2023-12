Volley femminile serie B. La sorpresa è in provincia: vola il Massa neopromosso

Dopo otto giornate il girone F di B2, a fortissima trazione romagnola e ravennate in particolare, non ha espresso indicazioni troppo decise: Riccione e Pesaro (una sola sconfitta ciascuna) hanno preso un po’ di vantaggio e hanno strutture tecniche ben indirizzate per un’eventuale promozione. Al centro, invece, è bagarre. Con le 4 retrocessioni previste nemmeno chi insegue da vicino il duo di testa può dirsi troppo al sicuro, tanto è l’equilibrio e l’imprevedibilità di questo campionato. Interessante la lotta interna fra le 4 formazioni della provincia: l’Olimpia Teodora, allestendo una squadra eccessivamente giovane, si è ben presto sfilata e occupa l’ultimo posto con una sola vittoria. Le altre tre selezioni stanno ben figurando: il giovane Mosaico Jr, nato come parco di esercitazione per la prima squadra, in mano al ritrovato Focchi, ha vinto 4 partite, dimostrandosi competitivo anche con le più forti. Cervia e Massa Lombarda sono appaiate a 15 punti, al quarto posto.

"Un ottimo avvio per noi – commenta il coach massese Luca Morigi – che siamo al primo anno in questa categoria che è nuova per me e per la maggioranza delle ragazze". "La società – prosegue Morigi – si è ben strutturata nella nostra località, schiera formazioni in tutti i campionati giovanili, con oltre 120 iscritte nelle varie categorie; e la palestra di casa è il nostro fortino, con i Massa Boys che fanno un gran casino e il paese ben coinvolto grazie alle ragazzine che vengono a fare il servizio di campo e si legano così alle vicende della prima squadra". Obiettivo? "Conoscere meglio questa categoria e cercare di meritarcela ancora. La società e il presidente Achille Pagani sono soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad adesso e noi cerchiamo di divertirci in questo girone con così tante squadre romagnole che danno l’idea di un buon momento per il nostro volley, almeno a questo livello. E’ chiaro che, per i livelli superiori a cui Ravenna è abituata occorre qualcosa di più che la volontà e l’impegno nei settori giovanili, soprattutto a livello economico, ma intanto si devono costruire basi importanti".

Domani il Massa sarà impegnato nella difficilissima trasferta di Pesaro ("per come è fatta la classifica in caso di sconfitta passeremmo dal quarto all’ottavo posto in un giorno" sottolinea Morigi); più semplici gli impegni interni del Mosaico Jr contro Rimini e di Cervia contro Bologna. L’Olimpia giocherà a Lido Adriano contro Montesilvano.