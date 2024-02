Volley femminile - Serie "B1», "C» & "D». Img Nottolini inizia il ciclo di ferro, match-clou a Porcari e derby Mav-Pantera

In serie "B1" seconda giornata di ritorno a Capannori per la IMG Nottolini, ma per le bianconere di Bigicchi si apre un ciclo di partite "senza ritorno". Gli otto punti conquistati nelle tredici giornate non ammettono molti altri margini di errore, almeno non con squadre della metà meno nobile di classifica. Le capannoresi, stasera, alle 21, ospitano il Montesport Firenze, 14 punti, nel trenino di quattro squadre dall’ottavo all’undicesimo posto immediatamente davanti alla Nottolini nell’arco di due punti: una locomotiva a cui la IMG deve assolutamente riuscire a unirsi. Impegnate tutte di sabato anche le altre lucchesi dei campionati provinciali.

In serie "C", a Porcari, match-clou della giornata e, forse, del campionato. Le padrone di casa del McDonald’s, infatti, ospitano il Milù Livorno, vale a dire la seconda della classe, staccata di quattro punti. Dopo l’inaspettato ko contro il fanalino di coda Robur Massa, le porcaresi hanno la più ghiotta delle opportunità per un pronto riscatto che riporterebbe il vantaggio ad una soglia di buona confidenza per il finale di stagione. Si gioca al palazzetto di via Cavanis, a partire dalle ore 21,15.

In serie "D" torna in scena uno dei derby tra due delle società più iconiche della nostra provincia: a Capannori dalle 17.30 di oggi, MAV Autotrasporti Bevande Capannori, seconda squadra della Nottolini, ospita la Pantera. Le due formazioni in classifica sono separate d quattro punti: vantaggio delle padrone di casa, ma, all’andata, furono le panterine ad aggiudicarsi il primo atto della sfida, imponendosi ai vantaggi del tie-break. Impegni casalinghi per le altre due compagini, ovvero l’Isotta Bevande Porcari (che ospita il Montelupo oggi alle 18: una partita sulla carta alla portata delle porcaresi). Allo stesso orario anche la sfida della Libertas System contro il Buggiano.

Andrea Amato