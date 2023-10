Volley femminile - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1", tanto attesa quanto bella, prima vittoria in stagione per la IMG Nottolini Capannori che si sblocca nel migliore dei modi, cioè conquistando il bottino pieno, davanti al pubblico amico, in visibilio per il successo nel derby contro l’Unomaglia Valdarno. La partenza delle bianconere è a spron battuto e regala il 2521 del primo set, riequilibrato, poi, da un parziale black-out nel secondo, perso 1725. Coach Meri Malucchi, però, serra le fila e, ripartendo dall’impeccabile difesa di Maila Venturi e da un attacco che sembra già ben registrato, riesce a riportarsi avanti e, quindi, a chiudere il match con un doppio 2520, respingendo al mittente i tentativi di rimonta delle ospiti. Con questo successo le bianconere si portano, così, a 3 punti, scavalcando, al momento, tre squadre e appaiandone altre due.

In serie "C" esordio da favola per il McDonald’s Porcari che, alla prima occasione, porta a casa i primi tre punti. Sul parquet di Camaiore, opposte all’Oasi Viareggio, le porcaresi si impongono con un rotondo 0-3, ancor più netto nei parziali, visto che le versiliesi di casa sono state lasciate, rispettivamente, a 12 e 16 punti, mentre il terzo si è chiuso con un più equilibrato 2527.

In serie "D" ancora tempo di derby. Questa volta tra le due seconde squadre di Nottolini Capannori e Porcari. Il successo arride alle capannoresi padrone di casa che hanno la meglio per 3-1, con i seguenti parziali: 2225, 2511, 2624, 2517. Si blocca, invece, la corsa a punteggio pieno della Libertas System che, contro un’altra delle altre due capolista, cede sul parquet amico con uno 0-3 ancor più severo nei parziali, vale a dire 1725, 725, 1425; contro una Cerretese che avanza, ora, seriamente la propria candidatura ai vertici del campionato. Vittoria anche per l’altra squadra ancora a punteggio pieno, ovvero l’Ariete Prato che supera 3-0 (2514, 2517, 2522) la Pantera. In classifica, ora, la migliore delle nostre è la Nottolini, quarta a 7 punti, uno in più del System, mentre Porcari e Pantera rimangono a 2.

Andrea Amato