Volley femminile - Serie "B1", "C" e "D"

Ancora poche partite alla fine dei campionati, in una giornata nella quale la copertina se la merita il McDonald’s Porcari che, dopo aver dominato il campionato, si gioca, da stasera, il primo match-point per raggiungere la IMG Nottolini (amaramente retrocessa) in "B2", per un’inedita accoppiata nei campionati nazionali. Ma andiamo con ordine.

In serie "B1" ultima trasferta stagionale per la IMG Nottolini che, questo pomeriggio, alle 18, sarà di scena a Jesi contro la Pieralisi, formazione che ha conteso per buona parte del campionato la prima posizione al Castelfranco e che ha bisogno di un solo punto per chiudere la regular season seconda. Ben 50 i punti delle marchigiane, staccate di 10 lunghezze dalle pisane.

In serie "C", come accennato, il McDonald’s Porcari sarà impegnato, oggi, nella prima giornata dei play-off a tre, con le altre due vincitrici dei gironi "A" e "B", che regalerà un solo posto nella categoria superiore. Si parte alle 21.15, a Porcari, al palasport di via Cavanis, con la sfida contro il Fiorenzo, formazione di Firenze che ha vinto il girone "A" con 57 punti in 20 partite e un +11 sulla seconda. La terza contendente è il Ghizzani che le porcaresi sfideranno a Castelfiorentino sabato prossimo (sulla carta meno forte del Fiorenzo, fattore che rende la sfida odierna di grande rilevanza). La vincitrice del girone guadagnerà la "B2", mentre le altre due saranno protagoniste di un ulteriore girone a tre contro la vincitrice del girone delle seconde.

In serie "D" penultima di campionato per le nostre compagini, caratterizzata dalla supersfida di San Miniato, dove la capolista Folgore, stasera alle 21, sfida la formazione più in forma, da almeno tre mesi a questa parte, ovvero la MAV Nottolini che chiude il suo ideale girone quasi perfetto, caratterizzato da 11 vittorie nelle ultime 12 partite. Discreta forma anche per l’Isotta Bevande Porcari, in serie positiva da quattro gare, che, alle 18, vuole aprire al meglio la sfida serale delle "cugine" della prima squadra, sfidando il Volley Art Il Bisonte, undicesimo in classifica. Per le due none della graduatoria, invece, queste gare. Sfida interna per la Pantera che, stasera alle 21, se la vede con il Montelupo; impegno fuori casa per il System che, sempre stasera alle 21, fa visita allo Scotti Empoli.

Andrea Amato