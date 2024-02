Volley femminile - Serie "B1", "C" e "D"

In serie "B1" mancano ancora dieci partite alla fine della regular season, ma, per la IMG Nottolini, parte oggi un vero e proprio countdown di sfide senza molti margini di errore. Penultime con 8 punti all’attivo, le bianconere del presidente Bertini dovranno sfruttare tutti gli scontri diretti e trovare qualche blitz contro le prime della classe per trattenere la categoria, in un campionato in cui le giovanissime capannoresi non hanno ancora trovato il filotto vincente che servirebbe, in primis, per il morale. E, in quest’ottica, è già una prima finale la sfida di domani, alle ore 17.30, sul parquet dell’Unomaglia Valdarno, l’ultima della classe, con 4 punti. A Figline Valdarno le padrone di casa non hanno mai raccolto punti davanti al pubblico amico, avendo, sin qui, conquistato i 4 punti in tre sfide esterne, chiuse al tie-break: due perse e una vinta, contro l’Ambra Cavallini.

In serie "C" continua il sogno della McDonald’s Porcari che, dopo aver vinto lo scontro diretto contro il Milù Livorno sette giorni addietro, deve mantenere alta la concentrazione per mantenere l’importante vantaggio sulle inseguitrici. L’impegno odierno, dalle ore 21, sarà sul parquet dell’Ecoresort Paradù Donoratico che ha 18 punti in classifica, contro i 33 delle porcaresi. Le labroniche hanno, sin qui, conquistato, però, ben tredici dei diciotto punti in casa e sono reduci da due ko.

In serie "D" è ancora tempo di derby, questa volta in quel di Porcari, dove l’Isotta Bevande ospita la MAV Autotrasporti Nottolini, stasera, alle ore 21,15. Le due formazioni sono, rispettivamente, separate da soli quattro punti, con le capannoresi seste e le porcaresi immediatamente dietro in graduatoria. All’andata fu la Nottolini ad imporsi per 3-1, mentre, in questo primo scorcio di 2024, l’Isotta ha già conquistato dieci punti in cinque partite, contro gli ottp della MAV. Alle 20.30 di stasera sfida casalinga per la Pantera che sarà opposta alla quarta della classe, l’Ariete Prato, che vanta ben 36 punti contro i 19 delle panterine che, all’andata, cedettero 3-0. Infine, sfida complicata anche per il System che, stasera, alle 21, dovrà far visita alla Cerretese, seconda.

