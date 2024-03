Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». IMG ci prova ancora. McDonald’s festeggia. Match duri per le altre

In serie "B1" entra nell’ultimo quarto la stagione della IMG Nottolini Capannori, attesa dalle ultime sei sfide di regular season. Questa sera le bianconere di Bigicchi saranno a Castelbellino, contro il Clementina 2020 Ancona, formazione che, in classifica, ha 31 punti e occupa il quinto posto, con +18 sulla IMG. A far ben sperare i tifosi bianconeri è l’esito del match di andata, quando la Nottolini si impose in quasi due ore, con un lottatissimo 19/17 al tie-break.

In serie "C" il McDonald’s Porcari vuol festeggiare nel migliore dei modi la prima posizione matematica nella regular season, mantenendo alta l’attenzione anche nella sfida contro il Delfino Pescia, in terra pistoiese, stasera, alle 21, contro una delle tre seconde della classe, distaccate di ben tredici punti.

In serie "D" ha aperto ieri sera il programma della giornata il match della Pantera contro il Colle. Oggi, invece, sono previste le altre tre partite, a cominciare dalla MAV Autotrasporti Nottolini alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva. Il match, però, è tutt’altro che semplice, vale a dire la trasferta delle ore 21 contro la Cerretese che è a una sola posizione di distanza, ma ben dieci punti avanti alle bianconere. Non semplici anche gli impegni di Libertas System, in casa, alle 18, contro la seconda, l’Ariete Prato e dell’Isotta Bevande Porcari che ospita, alle 21.15, il Bottegone, terzo in classifica.

Andrea Amato