Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». IMG lotta ma cede. McDonald’s allunga

In serie "B1" una vera e propria battaglia sportiva quella che ha visto la IMG Nottolini Capannori tornare da Firenze forte di una prestazione di grande spessore e grinta, ma, purtroppo, senza alcun punto, nel match chiuso con il ko per 3-1 contro il Liberi & Forti, al termine di quattro set chiusi tutti con il pubblico in visibilio per le grandi emozioni. Basta, infatti, riepilogare i risultati dei singoli parziali per rendere l’idea del livello di spettacolarità della partita: 2523, 2927, 2426, 3129. Una sconfitta che lascia a 6 punti, ad una lunghezza dal trenino del nono posto, le ragazze del presidente Bertini, ma che deve contribuire ad aumentare la consapevolezza della crescita della squadra, pronta, ora, a raccogliere i frutti di questa prima parte dell’intenso lavoro di coach Meri Malucchi.

In serie "C", ancora una prestazione convincente per il McDonald’s Porcari che porta a casa l’intera posta in palio, con il quinto successo per 3-0 nelle prime sei sfide della stagione, questa volta sul parquet del Peccioli, regolato con i seguenti parziali: 2025, 1525, 1825. In classifica le porcaresi allungano a +2 sulla seconda e a +4 sulla terza.

In serie "D" riprende l’ascesa della MAV Autotrasporti Nottolini che si porta al quinto posto, con 14 punti, sorpassando il Sorms Volley, battuto a domicilio per 1-3 (2518, 2225, 2225, 2325). Sale a dieci punti anche l’altra seconda squadra del girone, l’Isotta Bevande Porcari, che conquista il secondo successo senza set persi di fila, imponendosi 0-3 (1125, 1525, 1425) contro il Colle. Arrivano due ko esterni, invece, per Pantera Lucca – che cede 3-1 (2519, 2518, 2225, 2517) contro il Flora Buggiano – e System che cade contro l’imbattuta Folgore San Miniato per 3-0 (2517, 2516, 2515).

Andrea Amato