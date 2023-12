Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». IMG riparte dal derby a Firenze. Porcari vuole allungare ancora

In serie "B1", dopo aver osservato il proprio turno di riposo, riprende la corsa della IMG Nottolini nel girone "D". Le ragazze di Meri Malucchi saranno impegnate, oggi, alle 18, nell’impianto Polivalente Paganelli a Firenze, contro il Liberi & Forti, settimo in classifica, con 10 punti in otto partite, contro i 6 delle bianconere che, però, ne hanno giocata una in meno. Le gigliate hanno conquistato, sin qui, sei dei dieci punti in casa, riuscendo a fermare parzialmente anche la capolista Castelfranco, con all’attivo quattro punti nei tre derby sin qui disputati; mentre le bianconere sono a tre punti in tre derby.

In serie "C", oggi pomeriggio, alle 18, sarà impegnata la capolista McDonald’s Porcari, di scena sul parquet del Peccioli, sin qui sempre sconfitto: un’ottima occasione per allungare sul Casciavola che oggi riposa.

In serie "D" tutte le formazioni lucchesi saranno impegnate fuori casa. Alle 18 di oggi, a San Mauro a Signa, il Sorms proverà a difendere la sua quinta posizione dall’assalto della Mav Autotrasporti Nottolini che ha solo un punto in meno. A Borgo a Buggiano, alle 21.15, le padrone di casa dell’AM Flora ospitano la Pantera Lucca che può vantare quattro punti di vantaggio. È, invece, a San Miniato, alle 21.15 odierne, il System che, con i suoi 8 punti, proverà a ribaltare il pronostico contro la Folgore, sin qui sempre vincitrice nelle prime sette giornate. Il programma è stato, infine, aperto nell tarda serata di ieri dalla Isotta Bevande Porcari sul parquet del Colle.

Andrea Amato