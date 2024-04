Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». Img saluta il pubblico. Mav spera nella Pantera

In serie "B1" penultimo appuntamento casalingo per la IMG Nottolini che cercherà di onorare al meglio il finale di questa sfortunata stagione nella sfida di stasera, alle 21, che la vede ospitare l’Ambra Cavallini Pontedera. Le pisane, che all’andata si imposero per 3-0, sono ottave in classifica a +13 sulle bianconere di Bigicchi e sono reduci da 4 vittorie consecutive.

In serie "C" si chiuderanno oggi gli altri due gironi, definendo il quadro delle sfide promozione del McDonald’s Porcari che ha chiuso da vincitore il suo gruppo e avrà due chance per conquistare la "B2".

In serie "D" occasione d’oro per la MAV Nottolini di conquistare l’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite: le bianconere ospitano l’ultima della classe, il Colle, a Capannori, oggi, alle 17,30. E proveranno ad agganciare in quarta posizione la Cerretese, sperando in un assist della Pantera che proverà a batterla nella sfida di Cerreto Guidi, stasera alle 21. Impegno non semplice anche per il System che, oggi alle 18, ospita la seconda della classe, il Bottegone. Chiude il programma, stasera alle 21.15, l’Isotta Porcari che, sul parquet amico, ha buone chances di strappare i tre punti allo Scotti Empoli, cinque posizioni e sette punti dietro in classifica.

Andrea Amato