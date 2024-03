Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». IMG, ultime chances

In serie "B1" mancano sette partite alla fine della regular season e, per la IMG Nottolini, sono pochi i margini di errore residui, a partire dalla sfida di questa sera, lo scontro diretto contro la lCS Volley S.Lucia Roma, quart’ultima della classe con sette lunghezze di vantaggio sulle bianconere. All’andata la vittoria arrise per 3-1 alle capitoline che, sin qui, hanno raccolto, però, solo quattro dei diciassette punti che hanno fuori casa. Come al solito l’appuntamento per i tifosi bianconeri è alle ore 21, al "Palapiaggia".

In serie "C" si avvicina la prima soddisfazione del McDonald’s Porcari che, questa sera, alle 21.15, ospita il Volley Peccioli. Le avversarie sono in penultima posizione, con 9 punti contro i ben 41 delle padrone di casa che, in caso di successo, si garantirebbero con quattro giornate di anticipo la vittoria del campionato. Peccato che il complesso regolamento di quest’anno non garantisca alla squadra di poter già festeggiare la promozione in "B2" che dovrà passare dal raggruppamento tra le tre vincitrici dei rispettivi gironi di serie "C".

In serie "D" tempo di derby a Capannori, dove la seconda squadra della Nottolini sfida il Libertas System alle ore 17,30 di oggi. Sulla carta il pronostico è a favore delle padrone di casa, quinte, contro l’ottava posizione del System, con undici punti di vantaggio in classifica, ma, soprattutto, reduci da sei vittorie di fila. In trasferta, invece, le altre due lucchesi del girone: la Pantera avrà l’ostico compito di far visita al Bottegone alle ore 18 di oggi; lo stesso orario d’inizio della sfida di San Mauro a Signa, dove l’Isotta Bevande cercherá gloria contro il Sorms.

Andrea Amato