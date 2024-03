Volley femminile - Serie "B1», serie "C», serie "D». Img: colpo ad Ancona. Mav, System, Pantera ok

In serie "B1" splendido successo esterno (contro pronostico) per la IMG Nottolini Capannori che va a imporsi in rimonta in un intenso match chiuso al tie-break a Castelbellino, contro il Clementina Ancona che si presentava con ben 31 punti contro i 13 delle capannoresi. Dopo aver vinto 19/25 il primo parziale, le bianconere si fanno rimontare con un 25/22 e un 25/19. Quando tutto sembra precipitare, però, Bigicchi riesce a far quadrato: la squadra cambia passo e, dopo aver vinto di misura il quarto set a 23, s’impone nel set decisivo per 15/10.

In serie "C" il McDonald’s va a vincere anche a Pescia. Contro le locali del Delfino, una delle tre formazioni a pari merito al secondo posto, Porcari si impone al tie-break per 2-3, con i seguenti parziali: 21/25, 25/23, 14/25, 25/18, 16/18.

In serie "D" la copertina della giornata è tutta per la MAV Autotrasporti Nottolini che va a vincere in casa della Cerretese, quarta, ora lontana solo sette lunghezze, per 0-3 (26/28, 23/25, 21/25): è l’ottavo sigillo di fila. Fa il proprio dovere la Pantera che supera il Colle, ultimo in classifica, in maniera perentoria, imponendosi per 3-0 rispettivamente a 14, 18 e 10. Le panterine appaiano, così, all’ottavo posto il System che supera la seconda forza del campionato con un epico 3-2: 25/20, 22/25, 18/25, 25/22, 15/11. Non riesce il colpaccio all’Isotta Porcari che cede 0-3 (11/25, 23/25, 15/25) al Bottegone, nuova seconda forza del campionato.

Andrea Amato