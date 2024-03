Volley femminile Serie C. Bagarre in vetta. Lotta a quattro per i playoff

Nel girone B di Serie C femminile di volley sono raggruppate le due squadre più forti del circondario: Castelfiorentino (43 punti) e Timenet Empoli (38), oltre Le Signe (35) e Quarrata (34). Le giornate per finire il campionato sono 4. I posti a disposizione per i play-off invece due. La Timenet Empoli deve disputare solo due partite, Le Signe 3, Cip Ghizzani e Quarrata 4. Castelfiorentino, che ha 8 punti di vantaggio sulla terza, anche se deve incontrare Timenet Empoli e Quarrata, non dovrebbe avere difficoltà a garantirsi il primo posto. La Timenet non giocherà nei prossimi due turni di campionato (una partita già giocata e un turno di riposo), poi avrà il derby con Montelupo e infine la Cip Ghizzani in casa. Obiettivamente ha il compito più difficile per restare al secondo posto. Le Signe incontrerà tre squadre che sono ben dietro di lei in classifica. Quarrata ha il match con Castelfiorentino fra due giornate, poi incontrerà la settima, l’ottava e l’ultima in classifica. E’ quindi una situazione che forse darà i suoi responsi definitivi solo all’ultima di campionato quando, in tre incontri, saranno di fronte quinta (Fucecchio) contro terza, ultima contro la quarta e seconda contro la prima. Un appuntamento, fissato per il 27 aprile alle 18, che preannuncia emozioni a non finire.