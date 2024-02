Volley femminile serie C, il turno di oggi. Biagi sprona il Real Bottega: "Cancellare il ko di Fermo»

Serie C. Oggi gioca solo il volley femminile. Il maschile osserva il turno di riposo. Nel girone A, alle 17,30 Pergola-Azzurra Volley, alle 18 Megabox-Urbania. Stesso orario per Line Office Real Bottega-Fermo: "Ci aspetta una squadra contro cui all’andata non abbiamo giocato un’ottima partita – così la centrale Matilde Biagi – abbiamo sbagliato tanto e non abbiamo conseguito una prestazione soddisfacente. È passato tanto tempo, siamo cresciute, stiamo continuando a crescere, questa partita la affronteremo in modo diverso dimostrando i nostri progressi". Alle 21 Gioca Volley Team Urbino-Offida: "Partita difficile, contro una delle poche squadre che son state in grado di battere la capolista – afferma coach Lazzarini -. Noi veniamo da un periodo di calo con anche diversi problemi fisici, cercheremo di scendere in campo con il giusto atteggiamento che possa permetterci un riscatto".

Nel girone B, alle 17,30 Adriatica Fano-Telusiano e Acqualagna-Ancona. Alle 18 Macerata-Glasstech Volley Pesaro: "Giochiamo con il fanalino di coda del girone, che tuttavia ha delle buone individualità che hanno molto margine di crescita – spiega coach Rusalen –. Inoltre siamo in casa loro può essere una difficoltà in più per noi. Dovremo restare concentrate per fare il nostro gioco". Alle 21 Senigallia-Virtus Fano: "E’ una trasferta proibitiva contro la capolista, ma noi andremo per fare bene. Siamo una squadra che lotta contro tutti".

Alla stessa ora il Gabicce è a Spinetoli contro il Pagliare: "E l’occasione per riprendere la marcia – così il diesse Leonardi -, ma la trasferta di Pagliare non va sottovaluta perché le ascolane stanno crescendo e si sono già prese degli scalpi di squadre sulla carta più forti".

b.t.