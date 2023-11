Volley femminile serie D. Ariete, un’altra magia. E sono sette su sette

Mav Nottolini

MAV NOTTOLINI: Bruno, Castaldi, Ciaccio, Fiorini, Giusti, Gregori, Laporta, Martinelli, Melani, Pacini, Paolinelli, Pelloso, Poli, Salvini. All. Roni.

ARIETE PVP PALLAVOLO PRATO: Bacco, Berti, Ferri, Gerl, Massai, Mattei, Oliverio, Querci, Ramalli, Ricci, Romagnoli, Ruini, Talmaciu Torri. All. Picchi.

Arbitro: D’Amico.

Parziali: 17-25; 20-25; 25-20; 17-25.

Sette su sette. La Pallavolo Prato vince ancora nel campionato di serie D regionale femminile e mantiene la testa della classifica a punteggio pieno. Quella messa in campo dalle ragazze di coach Picchi è stata una prova granitica, con un approccio ai primi due parziali quasi perfetto. Poi, dopo il calo nel terzo set, l’immediato riscatto nella quarta frazione che vale la conquista di quota 21 punti in classifica, uno in più della Folgore San Miniato. Quest’ultime a loro volta hanno vinto tutte le partite finora disputate ma in un caso l’hanno spuntata solo al tie break, perdendo un punto che al momento vale la vetta della graduatoria.

Tornando al match contro la Mav Nottolini, l’Ariete parte come uno schiacciasassi. Le locali provano a tenere il passo delle laniere, ma ben presto si ritrovano a cedere la frazione 17-25. Per le padrone di casa le cose vanno leggermente meglio al ritorno in campo, ma alla lunga è di nuovo Prato a spuntarla 20-25.

Il Nottolini, settima forza del girone B, non vuole però fare la parte della vittima sacrificale. E così nel terzo set inizia a macinare gioco e punti, fino a ottenere la frazione per 25-20. Per le locali si tratta però solo di una breve illusione. Perché in realtà il match resta sempre saldamente nelle mani del Pvp, che nel quarto set chiude parziale e partita per 17-25. In classifica l’Ariete ha poi due punti di vantaggio sulla Cerretese e +4 sul Bottegone.