Volley femminile. Urbania, prime Final four di Coppa

Risultato storico per il Volley Urbania che per la prima volta nella sua storia, a due anni dai festeggiamenti del cinquantesimo, acquisisce il diritto a partecipare alle final four di coppa Marche del 17 e 18 febbraio. Finali che saranno di qualità in quanto saranno presenti quattro delle primissime squadre attualmente ai vertici dei due gironi di serie C. Il trofeo che l’anno scorso fu vinto dalla Battistelli Pesaro, se lo giocheranno oltre all’Urbania, che in semifinale affronterà la forte Edilmonaldi Happy Car Amandola (1-1 i precedenti stagionali), anche l’indiscussa capolista del girone B Pallavolo Senigallia Banco Marchigiano che affronterà la F.E.A. Telusiano Monte San Giusto. Per la società della presidente Elsa Rossi e del diesse Loris Violini essere arrivati alle final four ed aver già raggiunto i playoff promozione rappresenta sicuramente un bel riconoscimento sportivo frutto di competenza e programmazione in un annata che ha visto il ritorno di Reindorf Nortey in panchina ed il cambio di diverse giocatrici del roster. "Un plauso a tutte le ragazze – dice il direttore sportivo Loris Violini – che con sacrificio ed abnegazione stanno regalando alla società un’annata veramente importante".

b.t.