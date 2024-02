Volley, Fine settimana intenso per Massa Carrara. In D i ragazzi di Silvia Angelini fanno visita al Cascine. Serie C, gli apuani del coach Cei vanno a caccia di punti contro lo Zona Mazzoni

Dopo il turno di stop nei rispettivi campionati la Pallavolo Massa Carrara torna in scena quest’oggi sia con la Serie C che con la Serie D. Entrambe le compagini sono impegnate in trasferta, entrambe con inizio gara alle ore 18. La prima squadra, guidata da Luca Cei, sarà di scena a Pistoia nella prima giornata di ritorno contro lo Zona Mazzoni che è penultimo in classifica e che ha già sconfitto all’andata. I massesi attualmente occupano la terza posizione del girone. Vanno meno bene le cose in Serie D dove i ragazzi allenati da Silvia Angelini non hanno, però, velleità di classifica ma puntano soprattutto a farsi le ossa. Il match odierno li porta a Empoli per misurarsi con il Cascine Volley.

A livello giovanile la Pallavolo Massa Carrara ha concluso la regular season del campionato maschile Under 19 col trionfo della sua squadra Blu. Col successo di questo giovedì sulla Libertas Ponte a Moriano (3-0), il team della coach Angelini ha dominato il girone vincendo tutte e 14 le gare disputate. La squadra Rossa guidata da Barbara Ussi ha perso l’ultima sfida contro l’Avis Pistoia (1-3). Nel campionato territoriale Under 17 la squadra Blu diretta da Nicola Semeraro ha vinto per 3 a 0 la semifinale d’andata a Pescia e domani pomeriggio (ore 17) ospiterà il retour match contro la Pallavolo Delfino alla palestra Don Milani. Si è fermata ai quarti di finale, invece, la corsa della squadra Rossa di Nicola Aliboni. Si è concluso, infine, anche il girone Under 15 con la vittoria della Pallavolo Massa Carrara di Francesca Bertelloni.

Gianluca Bondielli