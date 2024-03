VOLLEY GIOVANILE. Diffusione Sport, sono ancora applausi

Diffusione Sport in festa per il cammino vincente del Club Imola, che approda alle semifinali del campionato provinciale under 16. Un torneo che continua a regalare soddisfazioni alla formazione nata dalla collaborazione tra Diffusione Sport e Uisp Imola, che si è imposta 3-0 (25-15, 25-19, 25-22) contro il Dv Titan nei quarti di finale. Le ragazze allenate dalla coach Bianca White hanno concentrato i loro sforzi maggiori risentendone nella sfida del torneo di Prima Divisione che le ha viste cadere per 0-3 (14-25, 18-25, 24-26) contro la Pallavolo Mordano, una delle migliori squadre del campionato. Nel torneo di Seconda Divisione l’Oreficeria Bonatti Imola è stata battuta dal Pgs Cortcella primo in classifica con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-19). Si attende una reazione nelle prossime partite. Risultati positivi infine dalle ragazze più giovani. Nel trofeo Margelli Under 14 la formazione Pizza Acrobatica ha superato 3-0 la Uisp Imola.