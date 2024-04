Volley giovanile. Diffusione Sport, uno show firmato da Okrachkova

Doppia finale e doppia festa per Diffusione Sport, dopo un weekend in cui il club azzurro porta la formazione Under 14 alla Final Four del trofeo Margelli e le ragazzine del volley S3 alla finale provinciale. Si parte con l’Under 14, con la formazione griffata Pizza Acrobatica che superato il Nettunia 3-0, qualificandosi così alla Final Four del trofeo Margelli. Le ragazze di Rita Okrachkova (terza finale in questa stagione) mostrano sicurezza e determinazione nel portare a casa il risultato. Lo zampino dell’allenatrice russa si vede anche con le ragazzine più giovani, quelle impegnate nel Volley S3 di Primo livello, con la formazione targata Qtecnica. Le ragazze della Qtecnica superano 3-0 l’Anzolavolley, 3-0 la Pallavolo Ozzano e 2-1 ancora l’Anzolavolley, chiudendo imbattute con sei vittorie su sei partite. Zoe Battilani, Cecilia Monduzzi, Beatrice Silvestri, Michelle Spampinato e Maya Zavaglia (questa la squadra) conquistano così la finale regionale, in programma il primo maggio a Monte San Pietro con le vincenti delle fasi provinciali di Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Romagna.

l. m.