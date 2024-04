Volley Giovanile. È un 25 aprile speciale con la Villa d’Oro

Diventato ormai un appuntamento imprescindibile nel panorama del volley giovanile, torna oggi il Torneo della Liberazione, evento organizzato da Villa d’Oro Pallavolo e Modena Volley Settore Giovanile, patrocinato dal Comune di Modena, giunto alla 13^ edizione, per la prima volta scorporata in due giornate di gioco. Domenica scorsa si è giocato il tabellone femminile, che ha visto la San Lazzaro Vip aggiudicarsi la categoria Under 14, mentre nella categoria Under 16 ha trionfato la Pol. Pontevecchio Bologna: oggi in campo i maschi, con le categorie Under 15, dove oltre a Modena Volley, saranno infatti impegnate le Selezioni Territoriali di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma, insieme alla novità assoluta, rappresentata dalla categoria under 12. Le squadre animeranno per tutta la giornata gli impianti della Polisportiva Modena Est e del Corni Succursale, con il piacevole pranzo che riunisce tutte le squadre in un momento di convivialità e riflessione sul significato della giornata, presso l’Osteria del Tempo Perso.