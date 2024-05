Volley giovanile. La leggenda Invicta. Cena con i protagonisti

Ci son storie nella pallavolo modenese, che son piena di poesia, ’fiabe’, come quella dell’Invicta S.Faustino Modena, l’unica squadra parrocchiale, nel senso più sportivo, ed amatoriale, della parola, che cinquanta anni fa riuscì nell’impresa di vincere uno scudetto giovanile, nella fattispecie lo scudetto Ragazzi del 1974. Quei ragazzi che allora avevano 16 anni, si ritrovano questa sera prima alla vecchia palestra di fianco alla chiesa, poi a cena, per celebrare una impresa veramente incredibile, di un gruppo di giovani, "guidati" dal compianto Don Giancarlo, e da Giona Zanoli, con Paolino Guidetti e Mauro Morini in panchina, capaci di un incredibile ruolino di marcia di 27 vittorie in altrettante partite, fino alla finalissima di Benevento vinta 3-2 sulla favoritissima Ostia, campione uscente. Dopo essersi trasferito a Sassuolo, con la quale vinse lo scudetto Allievi l’anno successivo, da quel gruppo nacque anche la leggenda dell’Edilcuoghi Sassuolo, che dopo aver vinto lo scudetto Juniores del 1977 contro la Klippan di Lanfranco e Rabaudengo, arrivò fino alla Coppa Italia del 1981.