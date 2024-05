Volley giovanile. Memorial Samorì all’U16 Cral Mattei

La formazione U16 del Cral Mattei Ravenna si è aggiudicata la seconda edizione del memorial ’Pietro Samorì’, torneo giovanile dedicato allo storico dirigente del sodalizio ravennate che per tanti anni si era impegnato per la promozione e lo sviluppo del volley giovanile. Al PalaMattei di Ravenna, le baby del Cral Mattei hanno preceduto Massa Lombarda Volley, Psg Volley 88 di Granarolo Faentino e Olimpia Teodora. Alla presenza di Fabrizio Flamini, presidente del Cral Enichem Mattei, e di Alessandro Bondi, presidente provinciale Csi, le premiazioni sono state effettuate da Manuela, Massimo e Michela, figli di Pietro Samorì. Al termine della rassegna è stata scoperta una targa ("Caro Pietro, hai fatto la storia della pallavolo del Cral; grazie per quello che ci hai donato"), per ricordare Samorì.