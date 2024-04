Volley giovanile: si è concluso il torneo Easter. Il Club Imola sul podio ad Ancona. Battuto 2-0 il Gada Pescara

Terzo posto all’Easter Volley di Ancona per la formazione under 16 del Club Imola, che ha onorato con la medaglia di bronzo la partecipazione al torneo internazionale che si è svolto durante la pausa pasquale, lo scorso weekend. La formazione del Club Imola, nato dall’unione delle forze di Diffusione sport e Uisp Imola, è stata guidata per l’occasione dal vice coach Andrea Brughieri e si è presentata al torneo con grande entusiasmo e determinazione, affrontando formazioni provenienti da diverse nazioni, per un totale di 40 partecipanti, issandosi fino al terzo gradino del podio. Dopo aver superato brillantemente le fasi eliminatorie chiudendo al secondo posto (con due vittorie e due sconfitte) la squadra imolese ha superato 2-0 la Nova Volley Loreto agli ottavi, e per 2-0 la Monini Spoleto ai quarti. In semifinale si è dimostrata troppo forte la formazione di Zagabria, vittoriosa per 2-0 dopo un match avvincente, ma alla fine il Club Imola ha concluso il torneo in grande stile vincendo la finale per il terzo posto contro Gada Pescara con un risultato di 2-0, dimostrando la propria determinazione e abilità sul campo. Un risultato che rappresenta un importante traguardo per la squadra e testimonia l’impegno, la dedizione e il talento dei giocatori e dello staff tecnico del Club Imola, ora pronto a rituffarsi in campionato. Nel torneo di Prima Divisione dove le ultime giornate dovrebbero confermare la permanenza nella categoria, e nel torneo under 16, dove le ragazze di coach Bianca White si sono arrese in semifinale con Medicina e sono attese ora alla finale per il terzo posto con Pontevecchio.