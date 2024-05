Volley giovanile/2. Moma, finalina amara. Under 18 femminile ko

Le Finali Nazionali Under 18 femminile, ed Under 19 maschile, confermano che la pallavolo giovanile modenese è in salute, nonostante i problemi che attanagliano ’le grandi’: le finali più prestigiose, quelle in cui giocano molti dei migliori prospetti nazionali già nel giro di alcuni club di serie A, si è conclusa a Conversano per le ragazze, ed a S.Giustino per i maschi, con una prestigiosa medaglia di bronzo in questo settore, ed un quarto posto pieno di rammarico al femminile. Bellissima medaglia di bronzo per la squadra Under 19 del Modena Volley guidata da Andrea Asta, che nella finalina batte 3-1 il Volley Treviso, rinnovando i ricordi delle mitiche sfide con la Sisley, di cui il club trevigiano è l’erede: il risultato finale di 3-1 (25/22 25/14 19/25 25/23) sta un po’ stretta alla squadra gialloblù, che dopo un ottimo avvio, ed un secondo set dominato che faceva presagire una rapida conclusione, accusa un momento di calo, velocemente, e lucidamente rimediato nella quarta partita. Grande soddisfazione nel clan modenese, che dopo un ottimo torneo di serie B, porta a casa una prestigiosa medaglia di bronzo, ed il premio come miglior attaccante di Andrea Malavasi. Mastica amaro invece la Moma Anderlini, pur con la soddisfazione di essere tra le quattro squadre più forti d’Italia, e di aver migliorato la quinta piazza dell’anno scorso: la medaglia di bronzo era veramente ad un soffio, prima che Chieri, che sembrava spacciato trovasse insospettate risorse per ribaltare la finalina, vincendo 3-2 (22/25 25/23 23/25 25/19 15/10). Un vero peccato perché la Moma aveva dimostrato, in una finalissima di altissimo livello tecnico, di poter stare alla pari con le migliori: unica piccola consolazione, la presenza nell’Imoco Conegliano campione d’Italia di Dalila Marchesini, cresciuta proprio nelle fila dell’Anderlini.

r.c.