Volley: i risultati. La Clai chiude in bellezza e guarda avanti La Clai ha ottenuto una serie di successi nel weekend, vincendo tutte le partite dei campionati provinciali Under 14, Under 13, Seconda Divisione girone B e Under 16. La Clai B di Chiara Venturi ha vinto il derby con Diffusione Sport, mentre la squadra di Luca Pasini ha battuto l'Uisp Imola B.