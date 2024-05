Volley. I Vigili festeggiano a Bellaria: la cavalcata termina con la Serie B

Seconda promozione di

una squadra reggiana di volley: in Serie C maschile, i Vigili del Fuoco Marconi perdono a Bellaria per 3 a 1 (20-25 25-22 25-14 25-11), ma con i 3 punti conquistati nella prima gara e con il set vinto in Romagna, ora vantano la differenza set a +1, irraggiungibile da entrambe le avversarie. Tra l’altro i Vigili vincono il primo set e poi iniziano a festeggiare la Serie B.

Va male invece all’Ama San Martino in gara-due di C a Castel Maggiore contro il Progresso. Vincono le bolognesi 3-2 (25-14 19-25 17-25 25-18 15-7) con le reggiane out al tie-break.

Ora per salire in B2, occorre vincere sabato in casa.

In Serie D maschile, clamorosa sconfitta casalinga di Scandiano dalla Wimore Parma che in classifica era distante 30 punti.

Scandiano perde 2 a 3 (25-19 23-25 22-25 25-20 13-15) e perde pure la possibile promozione diretta, affidandosi ai play-off. Pieve-San Nicolò 0-3 (21, 19, 22); Tricolore-Naytes Vaneton Interclays 2-3 (25-22 25-20 18-25 20-25 11-15).

Nel girone B, BRV Almet-Niagara Ferrara 3-1 (25-18 25-23 23-25 25-22).

Per una volta chiudiamo con le serie maggiori che sono ancora in regular season e i cui risultati non cambiano le sorti delle cinque reggiane.

Il derby di B1 femminile va alla Giusto Spirito Rubierese: Rubiera-Campagnola 3-2 (25-15 19-25 25-21 23-25 15-13), Rubiera terza e ai play-off, Tirabassi e Vezzali sesta.

In Serie B maschile, Volley Modena-Ama San Martino 3-2 (22-25 25-20 18-25 25-22 15-11). Ama sesta.

In B2 femminile, la Fos Wimore Cvr s’impone di forza alla Fenice Pistoia 3 a 0 con set eloquenti a 15, 19 e 9.

Venti punti per Brunfranco, 11 Saccani, 10 Furegato.

Infine, Arbor Interclays-Ariete Prato 1-3 (25-21 13-25 16-25 13-25). CVR aritmeticamente quinto (manca un turno), Arbor sesta.

Claudio Lavaggi