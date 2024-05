Volley, il giovane della Colombiera miglior attaccante del torneo. Vatteroni premiato al Trofeo dei Territori

Grande soddisfazione in casa Volley Colombiera Sarzana Project per la convocazione di Leonardo Vatteroni, giocatore che veste le maglie sia dell’Under 15 che dell’Under 17, nella selezione della Rappresentativa della Liguria Levante. Il giovane opposto giallonero ha avuto la possibilità di partecipare al "Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup" che si è svolto al Palazzetto dello Sport di Alassio. Ulteriore motivo d’orgoglio è stato il premio che ha ricevuto come miglior attaccante della manifestazione, a dimostrazione del suo potenziale. La manifestazione, vinta dalla Rappresentativa Liguria Centro sia nel settore maschile che nel settore femminile, ha coinvolto 94 tra i migliori atleti della regione.

Ecco i partecipanti della Rappresentativa maschile Levante: Lorenzo Affanni (Abc La Spezia), Gabriele Bellazzini (Psm Rapallo), Andrea Bocchia (Abc La Spezia), Nicolò Bocchia (Abc La Spezia), Amedeo Fabbro (Psm Rapallo), Giuseppe Gallo (San Giovanni), Andrea Lombardi (Abc La Spezia), Giacomo Piccardo (Admo), Simone Pinelli (Futura Avis), Cristian Termi (Abc La Spezia), Leonardo Vatteroni (Colombiera), Andrea Venosa (Abc La Spezia), Mattia Zannoni (Futura Avis), Andreas Zlatea (Psm Rapallo). Staff tecnico: Iuri Simoncini, Giacomo Materno. Dirigente: Giorgio Giannarelli Rappresentativa femminile Levante: Iolanda Arnaut (Pall. Futura), Matilde Bencaster (Lunezia), Francesca Carosini (Amis Chiavari), Anita Caruso (Lunezia), Emma Cecchini (Lunezia), Giada De Ferrari (SdP Carasco), Francesca Giannoni (Podenzana), Veronica Giannoni (Podenzana), Giulia Marini (SdP Spezia), Linda Moggia (SdP Spezia), Maya Olmi (SdP Spezia), Gaia Remaggi (Rainbow), Camilla Strenta (SdP Spezia), Sofia Taranto (Rainbow).Staff tecnico: Valeria Scisciò, Luca Ferraro. Dirigente: Mariella Giannoni.

Ilaria Gallione