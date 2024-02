Volley. Il Prato cerca la rivincita col Grosseto

Il Volley Prato arriva al giro di boa. Oggi alle 18 al Gramsci Keynes inizia il girone di ritorno per la Kabel che ospiterà l’Invicta Grosseto (arbitri De Luca e Fibbi). All’andata la truppa di Novelli fu sconfitta per 3-1 non senza qualche rammarico per un terzo set gettato alle ortiche. In questa prima sfida di febbraio Prato si trova di fronte una formazione maremmana che ha chiuso l’andata al terzo posto con un bottino di dieci vittorie su tredici. Una formazione abituata a vivere i tornei da protagonista. Una squadra che, ad un organico già rodato e competitivo (basti pensare a giocatori come Galabinov e Pellegrino), ha aggiunto in estate un nuovo regista (l’ex La Spezia Tommaso Grassi), un nuovo libero (l’ex Santa Croce Giovanni Sposato) ed un nuovo centrale (Gianmarco Gasperi, di 207 centimetri, anche lui ex La Spezia). Per la Kabel, quindi, un esame durissimo per cercare di capire se le alchimie tattiche di coach Novelli sono andate a regime e se quel tanto invocato salto di qualità mentale la squadra lo ha fatto o, quantomeno, è vicino a farlo.