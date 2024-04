Volley. Il Vp Canniccia difende la vetta. Upc Sdh alla prova dei Lupi

VERSILIA

L’ottimo lavoro svolto fin qui dalle due versiliesi impegnate nei campionati nazionali fa sperare in un finale di stagione in crescendo per togliersi qualche soddisfazione importante. In questo senso, bisogna capire prima di tutto come sia stata assorbita la sosta di Pasqua. Anche se, a ben pensarci, è stato proprio dopo uno stop, quello per le feste di Natale, che è arrivato l’exploit di risultati.

Serie B. Sei giornate al termine della stagione regolare. Nella 21ª del girone F il revidivo Upc Sdh, che sa settimane sta tenendo una media punti da squadra di vertice, ospita i Lupi Santa Croce: fischio d’inizio alle 18 nel consueto appuntamento domenicale del PalaCamaiore, sotto la direzione di Albonetti e Rocchi.

Serie B2. È la partita di cartello della 21ª giornata del girone G quella che attende il Vp Canniccia: la compagine seravezzina, dopo aver conquistato la vetta della classifica grazie a una marcia stellare – la striscia di vittorie consecutive delle ragazze di coach Stefanini è arrivata in doppia cifra – si prepara a giocare lo scontro diretto al vertice contro lo Ius Arezzo, che per larghi tratti della stagione ha spadroneggiato guardando tutti dall’altro. La rincorsa del Vp Canniccia è stata lunga, e proprio all’ultima curva prima del faccia a faccia è arrivato il sorpasso. Si gioca oggi alle 18 nel fortino del PalaGreco (arbitrano Velli e Venturi).

Serie C. La 20ª giornata del girone C oppone l’Oasi a Donoratico: stasera alle 21, al Piaggia, le viareggine ospitano una delle squadre meno in salute del girone, reduce da nove ko di fila. Arbitra Piras.

Serie D. Nel girone C femminile, il programma si apre oggi alle 17,30 al Piaggia con Oasi-Grosseto (arbitra Barbieri). Alle 21 tocca alla Jenco, al PalaBalestri di Rosignano Solvay (dirige Lombardi). Nel girone B maschile, il Camaiore ospita Grosseto, oggi alle 18 alla Gaber di Lido di Camaiore (arbitra Grassi).