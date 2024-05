Volley. Il Vp Canniccia inizia l’avventura nei playoff. Seravezzine impegnate in trasferta a Terracina

L’appuntamento con la storia chiama il Vp Canniccia a Terracina, dove oggi parte l’avventura verso la promozione in serie B. Dopo aver dominato il proprio girone (G) con una cavalcata trionfale, soprattutto nella seconda fase della regular season, le ragazze di coach Stefanini oggi affrontano la prima classificata del girone H, il Futura Terracina che, a differenza delle seravezzine, ha dovuto lottare col coltello tra i denti fino all’ultima giornata per avere la sicurezza del primo posto. La sfida tra le due prime della classe è in programma oggi alle 17 al PalaCarucci di Terracina (arbitrano Catena e Raffo).

Nel frattempo, la stagione regolare 2023/24 va agli archivi con gli ultimi risultati e le classifiche definitive.

Serie B. Nell’ultima giornata del girone F maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese è andata vicina all’impresa in trasferta contro Anguillara: sotto di due set, i biancoblù sono riusciti a recuperare e solo per un soffio hanno dovuto capitolare al quinto set: 3-2 il punteggio finale (25-20, 25-22, 23-25, 25-27, 15-13 i parziali). Classifica: Maury’s Comcavi 66, Toscanagarden 63, Invicta Grosseto 56, Ecosantagata 51, Upc Sdh 47, Lupi Santa Croce 43, Jumboffice 43, Lupi Pontedera 40, Anguillara 40, Italchimici 37, Prato 30, Tomei Livorno 23, Sansepolcro 7, Club Orte 0.

Serie B2. S’interrompe proprio sul traguardo la lunga striscia di vittorie consecutive del Vp Canniccia. Nel big match contro Prato in terra laniera, le padrone di casa hanno vinto 3-1 ribaltando l’iniziale vantaggio seravezzino (17-25, 25-23, 25-21, 25-23). Classifica: Vp Canniccia 60, Ariete Prato 59, Rinascita 53, Arezzo 50, Wimore 48, Interclays 42, Omac Active 42, Magione 42, Trestina 31, Marsciano 29, Fenice 27, Calenzano 23, Scandicci 23, Fossato 17.

Serie C. Classifica: Porcari 52, Casciavola 40, Livorno 40, Delfinopescia 37, Oasi 33, Cecina 30, Cascina 28, Follonica 27, Donoratico 21, Robur Massa 13, Peccioli 9.

Serie D. Doppia sconfitta nell’ultima giornata per le viareggine del girone C: la Jenco ha perso 3-0 a Calci (25-18, 25-17, 25-14), mentre l’Oasi è stata sconfitta 3-0 in casa da Rosignano (13-25, 17-25, 15-25). Classifica: Migliarino 64, Santa Croce 63, Calci 60, Riotorto 58, Sei Rose 48, Jenco 36, Lunigiana 35, Capannoli 32, Livorno 32, Grosseto 30, Orsaro 27, Casciavola 26, Aglianese 26, Oasi 9. Classifica (girone B maschile): Invicta 43, Migliarino 42, Rosignano 37, Cascine 32, Borgo Rosso 31, Santa Croce 27, Massa-Carrara 22, Camaiore 16, Pescia 14, Calci 6.