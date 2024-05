Volley. Il Vp Canniccia vede la promozione all’orizzonte. Stasera al ’PalaGreco’ arriva l’insidiosa Terracina

Se all’andata è stata battaglia vera, si può star certi che stasera al PalaGreco il confronto sarà senza esclusione di colpi. La partita di ritorno dei playoff di serie B2 femminile rimette una contro l’altra il Vp Canniccia e il Terracina, le due vincitrici dei gironi G e H del campionato. In palio c’è la promozione in serie B1, la realizzazione di un sogno cullato per tutto l’arco della stagione. La partita è in programma alle 20 a Seravezza (arbitri Palmieri e Fallica).

Il risultato dell’andata consente al Vp Canniccia di partire con un pizzico di sicurezza in più, ma alla fine a contare sarà il verdetto del campo: in caso di vittoria delle padrone di casa, arriverà il pass per la serie B1. Qualora dovessero prevalere le laziali, invece, si aprirebbe un ventaglio di possibilità: con una sconfitta in tre o quattro set, il Vp Canniccia dovrebbe cedere il passo al Terracina. Se invece dovesse ripetersi quanto visto in terra laziale, con un successo ospite al tie-break, si andrebbe in perfetta parità e il responso passerebbe da un golden set supplementare.

Dal canto suo, il Vp Canniccia – che nella trasferta di Terracina ha trovato la forza per riacciuffare due volte la partita e ribaltarla – avrà il fattore casa, quanto mai importante in partite di questo tipo: vuoi per il supporto del pubblico amico, vuoi perché Terracina arriverà al match decisivo con una lunga trasferta sulle spalle. Le ragazze di coach Stefanini hanno apparecchiato questo momento nel corso di una stagione spaziale, da da matricole le ha viste crescere una partita dopo l’altra, fino ad arrivare alla vittoria del girone. Ora è il momento della verità: la grinta non manca – e a Terracina le seravezzine l’hanno dimostrato una volta di più –, la qualità nemmeno. Il PalaGreco si tinge di biancazzurro, nell’attesa, e nella speranza, di esplodere di gioia.

DanMan