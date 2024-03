Volley. Impresa Upc contro la capolista. Il Vp Canniccia insidia la vetta

Fine settimana da incorniciare per le versiliesi impegnate nei campionati nazionali. In serie B maschile, l’Unione Pallavolo Camaiorese ha stesso addirittura la capolista, confermando lo stato di salute più che positivo. E in serie B2 femminile, il Vp Canniccia ha ottenuto l’ennesima vittoria, arrivando addirittura col fiato sul collo della prima della classe.

Serie B. Nella 16a giornata, l’Upc Sdh in casa contro la capolista Toscanagarden. Prestazione sontuosa dal punto di vista mentale per i biancoblù, che hanno ricucito due volte nel punteggio, prima di portarsi a casa la vittoria 3-2 (23-25, 27-25, 15-25, 25-17 e 15-11).

Classifica: Comcavi 42, Toscanagarden 42, Invicta 38, Ecosantagata 32, Jumboffice 28, Lupi Pontedera 27, Lupi Santa Croce 26, Upc Sdh 24, Anguillara 23, Italchimici 21, Tomei Livorno 15, Prato 14, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2. Altra prova positiva per il Vp Canniccia: per la 16a giornata, al PalaGreco è arrivata Scandicci, avversario non irresistibile. E le padrone di casa se ne sono sbarazzate da par loro: 3-0 (25-17, 25-17 e 25-16) che, complice la caduta di Arezzo con Prato, porta la banda di Stefanini a -1 dalla vetta.

Classifica: Ius Arezzo 36, Vp Canniccia 35, Rinascita 32, Omac Active 32, Ariete Prato 32, Magione 28, Interclays 27, Wimore 23, Marsciano 21, Trestina 19, Calenzano 18, Scandicci 13, Fossato 11, Fenice 9.

Serie C. Torna a vincere l’Oasi, che in casa supera Cascina 3-1 (21-25, 25-14, 25-22, 25-22). Classifica: Porcari 36, Casciavola 28, Milu Pesca Livorno 28, Delfinopescia 25, Cecina 22, Oasi 20, Cascina 18, Donoratico 18, Follonica 14, Peccioli 9, Robur Massa 7.

Serie D. Nel girone C femminile, il derby viareggino sorride alla Jenco che regola l’Oasi in tre set (3-0: 25-18, 25-12, 30-28).

Classifica: Migliarino 39, Riotorto 38, Lupi Santa Croce 38, Calci 34, Sei Rose 32, Jenco 23, Lunigiana 23, Grosseto 21, Capannoli 19, Casciavola 17, Orsaro 17, Tomei Livorno 14, Aglianese 13, Oasi 8.

Nel girone B maschile, Camaiore cade 3-1 a Santa Croce (21-25, 25-20, 25-20, 25-20).

Classifica: Invicta 28, Migliarino 27, Borgo Rosso 26, Rosignano 25, Lupi Santa Croce 20, Cascine Empoli 19, Metodo Camaiore 10, Massa Carrara 10, Delfinopescia 9, Calci 6.