Volley In 2ª Divisione la Robur difende il primato. Toracca: "Stiamo vivendo un buon momento"

Con la squadra femminile di Serie C che ha osservato il turno di riposo, la settimana scorsa in casa Robur Massa l’attenzione si è concentrata tutta sulla formazione di 2ª Divisione che si è confermata in testa alla classifica superando per 3 a 1 a Carrara la San Marco Avenza. Il team del coach Alessio Toracca ha portato così a cinque il numero di vittorie consecutive restando appaiato in vetta assieme al Lido Oasi di Camaiore.

"Grazie a una buona partenza siamo subito andati sopra di due – ha commentato il tecnico – ma nel terzo set abbiamo avuto una leggera flessione lasciando il pallino del gioco alle avversarie che ci hanno tenuto testa e vinto meritatamente. Nel quarto parziale abbiamo ripreso il predominio conducendolo in porto senza problemi. Un plauso va alla centrale Lazzoni, imprendibile con la sua battuta spin. Altra nota di merito alla giovane Gentile, con una percentuale altissima in fase di attacco. Stiamo vivendo un ottimo momento e cercheremo di sfruttarlo per avvantaggiarci sempre di più sulla quarta visto che le prime tre affronteranno i playoff promozione".

Stasera (ore 21) ad Agliana la squadra Under 18 della Robur è attesa dalla semifinale d’andata contro il Volley Aglianese Nera.