Volley In C il sogno vittoria della Robur dura un set. Il Cascina piega in rimonta le ragazze di Ramori La Pallavolo Cascina vince 3-1 contro la Robur Massa nel campionato di Serie C femminile. La squadra di casa si riprende dopo il primo set perso e domina la partita. La Robur Massa rimane ultima nel girone.