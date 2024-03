Volley In C la Robur conferma i miglioramenti. Vince l’Oasi Viareggio ma solo al tie-break Oasi Viareggio vince 3-2 contro Robur Massa in Serie C femminile, con un'ottima prestazione. Le biancorosse hanno lottato fino all'ultimo punto, dimostrando miglioramenti significativi in campo.