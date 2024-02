Volley In D Massa Carrara si arrende al tie-break. Il team apuano fermato dopo una grande rimonta

Un solo punto è il magro bottino ottenuto sin qui nel mese di febbraio dalla formazione di Serie D della Pallavolo Massa Carrara. Dopo il turno di sosta del campionato i ragazzi della coach Silvia Angelini sono tornati in campo a Empoli contro il Cascine Volley perdendo per 3 a 2 dopo una grande ma parziale rimonta. Sotto di due set (18-25 e 15-25) i massesi hanno avuto una veemente reazione che li ha riportati in parità (25-20 e 27-25). Purtroppo fatale si è rivelato il tie-break che li ha visti soccombere ai vantaggi (14-16). In quest’ultimo sabato, invece, il team apuano è stato sconfitto senza appello in casa, alla palestra del Cinquale, dal Dream Volley Pisa Migliarino che ha fatto suo l’incontro in tre soli set. I padroni di casa dopo aver perso un lottato primo parziale (24-26) hanno finito per cedere anche i due seguenti (19-25, 20-25).

In classifica la Pallavolo Massa Carrara si è vista superare anche dal Metodo Volley Camaiore ed adesso occupa la terzultima posizione del girone con 9 punti all’attivo. Sabato prossimo secondo impegno consecutivo, stavolta contro il Borgo Rosso Volley che è secondo.