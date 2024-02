Volley In Prima Divisione femminile ligure. Il Podenzana Tresana corsaro in trasferta. Asfaltato il Rainbow

Rainbow spezia

0

Podenzana Tresana

3

RAINBOW LA SPEZIA: Gallinaro 2, Pasquali 0, Fiori 6, Hyka 3, Gigantesco 3, Capaccioli 0, Posati 12, Natale 3, Giani 1, liberi Stirbu e Ferro. Mazzocca.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Cariulo 3, Barbieri 11, Bacchini 8, Esposito 3, Leonardi 12, Boricean 9, libero Bruno; n.e. Allegretto, Giannoni F., Vené, Giannoni V. e Giubilato. All. Saccomani.

Arbitri: Sabato e Pennetti.

Parziali: 21/25 (26’), 13/25 (24’), 15/25 (23’) per una durata complessiva di un’ora e 13’.

BARBARASCO – Il Podenzana Tresana batte molto nettamente la Rainbow Spezia a Vezzano Ligure e appaia, alle spalle del Colombiera Ameglia, l’ Elsel Spezia (che però ha giocato una partita di meno) in seconda posizione. La gara, valida per il campionato di Prima Divisione regionale femminile, ha visto scendere in campo la formazione allenata dal coach Saccomani con la giovanissima Cariulo in palleggio. La scelta tattica ha comportato lo spostamento di capitan Barbieri in diagonale e quello di Bacchini al centro, insieme a Esposito, mentre Boricean e Leonardi di banda e Bruno libero.

I risultati: Elsel Spezia-Vdm Sp 3-1, Futura Ceparana-Sestri Levante 0-3, Pro Recco-Colombiera Project Ameglia 0-3, Psm Rapallo-Admo Lavagna 3-2, Avis Casarza Ligure-Zephyr Vdm: 0-3. La classifica: Colombiera Ameglia punti 24, Podenzana Tresana ed Elsel Sp 23, Zephyr Vdm 21, Sestri L. 16, Admo e Futura 11, Psm Rapallo e Rainbow Sp 10, Vdm Spezia 9, Avis Casarza 1, Pro Recco 0.