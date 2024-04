Volley In Prima Divisione ligure femminile. Il Podenzana Tresana piega il Futura Ceparana

Podenzana Tresana

3

Futura Ceparana

3

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Cariulo 3, Barbieri 6, Allegretto 16, Bartoli 3, Esposito 2, Goy 0, Bruno 7, Bacchini 0, Leonardi 9, libero Boricean; n.e. Mercatini, Giannoni V., Giannoni F.

FUTURA CEPARANA: Cella 4, Menoni 3, Rossi 3, Di Negro 0, Orlanducci 2, Tognoni 4, Serio 5, Bambini 5, libero Galli; n.e. Signorello, Belisario, Novello.

Arbitro: Seresi.

Parziali: 25-15 (19’), 25-18 (21’), 25-12 (20’) in un’ora.

BARBARASCO – E’ il centrale Mina Allegretto, di gran lunga la “top scorer” della serata, a fare da trascinatrice al Podenzana Tresana nel derby “intra-regionale” in cui le rossoblu travolgono la seconda squadra della Futura Ceparana, a Barbarasco. Interessante l’esperimento che ha visto Boricean e Russo scambiarsi i ruoli, con la prima libero e la seconda “martello”. Per il resto, capitan Barbieri continua a fare l’opposto per dar spazio alla giovanissima Cariulo al fine di fare esperienza in costruzione. Il “bomber” Leonardi l’altra banda e Bartoli l’altro centrale (nel finale rilevata però da Esposito). In definitiva le podenzano tresanesi non demordono dal proprio inseguimento alla vetta in Prima Divisione ligure femminile.